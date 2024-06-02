"Атырау" минимально обыграл "Женис" в матче чемпионата Казахстана

Футбольный клуб "Атырау" в гостях одержал победу над алматинским "Женисом" в рамках матча 10-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Атырауцы одержали первую выездную победу в текущем розыгрыше элитного дивизиона. Исход игры определил единственный гол, забитый 38-летним белорусским полузащитником Игорем Стасевичем на 57-й минуте.
Отметим, что "Женис" занимает последнее 13-е место в турнирной таблице. В этом сезоне подопечные Левана Коргалидзе набрали семь очков в 10 матчах КПЛ. Напомним, что 14-я команда, которая должна была принять участие в чемпионате – ФК "Аксу" из Павлодарской области, исключена из турнира.
"Атырау", в свою очередь, поднялся в топ-6, набрав 13 баллов в девяти играх сезона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2111025-atyrau-minimalno-obygral-zhenis-v-matche-chempionata-kazahstana/