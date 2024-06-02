Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Атырау" минимально обыграл "Женис" в матче чемпионата Казахстана

Опубликовано:

Матч "Женис" - "Атырау"
Матч "Женис" - "Атырау": Пресс-служба ФК "Женис"

Футбольный клуб "Атырау" в гостях одержал победу над алматинским "Женисом" в рамках матча 10-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Атырауцы одержали первую выездную победу в текущем розыгрыше элитного дивизиона. Исход игры определил единственный гол, забитый 38-летним белорусским полузащитником Игорем Стасевичем на 57-й минуте.

Отметим, что "Женис" занимает последнее 13-е место в турнирной таблице. В этом сезоне подопечные Левана Коргалидзе набрали семь очков в 10 матчах КПЛ. Напомним, что 14-я команда, которая должна была принять участие в чемпионате – ФК "Аксу" из Павлодарской области, исключена из турнира.

"Атырау", в свою очередь, поднялся в топ-6, набрав 13 баллов в девяти играх сезона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2111025-atyrau-minimalno-obygral-zhenis-v-matche-chempionata-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.