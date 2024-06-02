Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Магомед Адиев согласовал новый трехлетний контракт после ухода из сборной Казахстана

Опубликовано:

Экс-главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев
Экс-главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Бывший главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев согласовал новый контракт с грозненским "Ахматом", передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров высказался о новом контракте с российским специалистом Магомедом Адиевым.

"Контракт с Адиевым пока не подписан, потому что еще не расторгнуто соглашение со сборной Казахстана. Он согласован сроком на три года, все условия обговорены. В действующем контракте со сборной Казахстана все удалось решить без проблем", - заявил Айдамиров.

Напомним, 31 мая в Казахстанской Федерации футбола официально объявили об уходе Адиева с занимаемого поста. Его контрактное соглашение с российским клубом завершается 1 июня.

Также, стало известно, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в число кандидатов на освободившийся пост наставника национальной команды Казахстана по футболу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2110932-magomed-adiev-soglasoval-novyy-trehletniy-kontrakt-posle-uhoda-iz-sbornoy-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.