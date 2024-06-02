Магомед Адиев согласовал новый трехлетний контракт после ухода из сборной Казахстана

Бывший главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев согласовал новый контракт с грозненским "Ахматом", передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".
Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров высказался о новом контракте с российским специалистом Магомедом Адиевым.
"Контракт с Адиевым пока не подписан, потому что еще не расторгнуто соглашение со сборной Казахстана. Он согласован сроком на три года, все условия обговорены. В действующем контракте со сборной Казахстана все удалось решить без проблем", - заявил Айдамиров.
Напомним, 31 мая в Казахстанской Федерации футбола официально объявили об уходе Адиева с занимаемого поста. Его контрактное соглашение с российским клубом завершается 1 июня.
Также, стало известно, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в число кандидатов на освободившийся пост наставника национальной команды Казахстана по футболу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2110932-magomed-adiev-soglasoval-novyy-trehletniy-kontrakt-posle-uhoda-iz-sbornoy-kazahstana/