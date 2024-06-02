Магомед Адиев согласовал новый трехлетний контракт после ухода из сборной Казахстана

Бывший главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев согласовал новый контракт с грозненским "Ахматом", передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров высказался о новом контракте с российским специалистом Магомедом Адиевым.

"Контракт с Адиевым пока не подписан, потому что еще не расторгнуто соглашение со сборной Казахстана. Он согласован сроком на три года, все условия обговорены. В действующем контракте со сборной Казахстана все удалось решить без проблем", - заявил Айдамиров.

Напомним, 31 мая в Казахстанской Федерации футбола официально объявили об уходе Адиева с занимаемого поста. Его контрактное соглашение с российским клубом завершается 1 июня.

Также, стало известно, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в число кандидатов на освободившийся пост наставника национальной команды Казахстана по футболу.

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