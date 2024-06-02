Видео голов и лучших моментов финала Лиги чемпионов "Боруссия" — "Реал"

Телеканал Qazsport на своем официальном YouTube-канале опубликовал видеообзор финала Лиги чемпионов УЕФА между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Реалом".
Немецкая и испанская команда провели решающий матч турнира на лондонском стадионе "Уэмбли".
"Реал" одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам испанца Дани Карвахаля (74 минута) и бразильца Винисиуса Жуниора (83).
Благодаря этому успеху мадридцы обновили собственный рекорд по числу титулов в Лиге чемпионов (15). Трофей стал для команды третьим в сезоне, ранее она выиграла Суперкубок Испании и Ла Лигу.
"Боруссия" не смогла взять титулы в нынешнем сезоне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2110827-video-golov-i-luchshih-momentov-finala-ligi-chempionov-borussiya-real/