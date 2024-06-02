Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Видео голов и лучших моментов финала Лиги чемпионов "Боруссия" — "Реал"

Опубликовано:

Футболисты "Реала" после финала Лиги чемпионов 2023/24
Футболисты "Реала". Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Телеканал Qazsport на своем официальном YouTube-канале опубликовал видеообзор финала Лиги чемпионов УЕФА между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Реалом".

Немецкая и испанская команда провели решающий матч турнира на лондонском стадионе "Уэмбли".

"Реал" одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам испанца Дани Карвахаля (74 минута) и бразильца Винисиуса Жуниора (83).

Благодаря этому успеху мадридцы обновили собственный рекорд по числу титулов в Лиге чемпионов (15). Трофей стал для команды третьим в сезоне, ранее она выиграла Суперкубок Испании и Ла Лигу.

"Боруссия" не смогла взять титулы в нынешнем сезоне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2110827-video-golov-i-luchshih-momentov-finala-ligi-chempionov-borussiya-real/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.