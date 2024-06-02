Видео голов и лучших моментов финала Лиги чемпионов "Боруссия" — "Реал"

Телеканал Qazsport на своем официальном YouTube-канале опубликовал видеообзор финала Лиги чемпионов УЕФА между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Реалом".

Немецкая и испанская команда провели решающий матч турнира на лондонском стадионе "Уэмбли".

"Реал" одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам испанца Дани Карвахаля (74 минута) и бразильца Винисиуса Жуниора (83).

Благодаря этому успеху мадридцы обновили собственный рекорд по числу титулов в Лиге чемпионов (15). Трофей стал для команды третьим в сезоне, ранее она выиграла Суперкубок Испании и Ла Лигу.

"Боруссия" не смогла взять титулы в нынешнем сезоне.

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