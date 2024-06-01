"Тобол" сенсационно проиграл третий подряд матч в КПЛ

Футболисты кызылординского "Кайсара" одержали выездную победу над костанайским "Тоболом" в матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча десятого тура прошла на Центральном стадионе Костаная и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе "Кайсара" отличились белорус Валерий Громыко (51 минута) и узбекистанец Шохназар Норбеков (90+2). Единственный мяч хозяев забил футболист сборной Казахстана Ислам Чесноков (76).

Для "Тобола" поражение стало третьим подряд в КПЛ. В активе команды 12 очков после девяти матчей, она занимает шестое место в таблице. В следующем туре костанайцы примут алматинский "Кайрат".

"Кайсар" продлил беспроигрышную серию до шести матчей и оторвался от зоны вылета. Теперь кызылординцы с 12 очками после девяти встреч занимают восьмое место. В следующем туре они примут туркестанский "Туран".

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