Криштиану Роналду расплакался после поражения в финале Кубка короля (видео)

Португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поражение своей команды в финале Кубка короля Саудовской Аравии, передает NUR.KZ со ссылкой на Alekhbariya.

Решающий матч турнира прошел в Джидде, соперником "Аль-Насра" был "Аль-Хиляль" — другой клуб из Эр-Рияда.

В основное время команды обменялись голами. В составе "Аль-Хиляля" отличился сербский нападающий Александр Митрович (7 минута), у "Аль-Насра" — саудовский форвард Айман Яхья (88).

Также в основное время главный судья показал три красные карточки. У "Аль-Хиляля" удалили двух защитников — саудовца Али Аль-Булайхи (87) и сенегальца Калиду Кулибали (90). В составе "Аль-Насра" красную карточку получил колумбийский голкипер Давид Оспина (59).

За два дополнительных экстра-тайма команды не изменили счет. В серии пенальти футболисты "Аль-Насра" ошиблись дважды, а игроки "Аль-Хиляля" — один раз. Таким образом, действующий победитель чемпионата Саудовской Аравии оформил "золотой дубль", также став обладателем национального Кубка.

Роналду реализовал пенальти в послематчевой серии, а по ее окончании не сдержал слез. Форвард плакал и на поле, и на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне португалец и "Аль-Наср" остались без трофеев. Всего за полтора года в саудовской команде Роналду выиграл один турнир — Арабскую лигу чемпионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.