Казахстанская федерация футбола объяснила скандальный инцидент в матче "Тобола" и "Атырау"

На официальном сайте Казахстанской федерации футбола (КФФ) появилось сообщение о ситуации в матче национального кубка между костанайским "Тоболом" и "Атырау", передает NUR.KZ.

Команды встретились 29 мая в рамках первой полуфинальной игры турнира. По ходу встречи костанайцы забили два безответных мяча, до конца трансляции фиксировался соответствующий счет. Однако в итоговом протоколе отметили минимальную победу "Тобола" — 1:0.

"На 85-й минуте матча главный рефери Артем Кучин после консультации с арбитром VAR Данияром Сахи принял решение отменить второй гол игрока команды "Тобол" Жаслана Жумашева из-за нарушения правил (игра рукой). В связи с технической проблемой данный эпизод с решением главного арбитра не был показан в прямом эфире", — заявили в КФФ.

Ответная игра между "Тоболом" и "Атырау" состоится 19 июня. Победитель по сумме двух матчей выйдет в финал Кубка Казахстана.

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