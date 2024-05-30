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Скандал в Кубке Казахстана: счет полуфинального матча изменили после его окончания

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Футболисты "Тобола" Игор Иванович и Ахмед Эль-Мессауди (слева направо)
Футболисты "Тобола". Фото: Пресс-служба Qazaqstan Football League

Первый полуфинальный матч Кубка Казахстана по футболу между костанайским "Тоболом" и "Атырау" обернулся неожиданным инцидентом, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на Центральном стадионе Костаная. Хозяева по ходу встречи забили два безответных мяча.

Сначала отличился бельгийско-марокканский полузащитник Ахмед Эль-Мессауди, реализовавший пенальти на 40-й минуте. Затем его казахстанский коллега по амплуа Жаслан Жумашев отметился голом на 85-й минуте.

После второго мяча в трансляции до конца матча оставался счет 2:0. Однако уже в официальном протоколе гол Жумашева не был отражен. "Тоболу" засчитали минимальную победу — 1:0.

Официальных разъяснений от Qazaqstan Football League или Казахстанской федерации футбола на момент публикации не поступало.

Ответная встреча между соперниками состоится в Атырау 19 июня. Победитель по сумме двух матчей сыграет в финале Кубка Казахстана с "Актобе" или семейским "Елимаем".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2109138-skandal-v-kubke-kazahstana-schet-polufinalnogo-matcha-izmenili-posle-ego-okonchaniya/

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