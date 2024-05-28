Команда 18-летнего казахстанского футболиста вышла в Ла Лигу

Испанский футбольный клуб "Реал Вальядолид" в следующем сезоне примет участие в высшем национальном чемпионате страны – Ла Лиге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, весной текущего года 18-летний казахстанский футболист Мохаммед Енсебаев официально стал игроком молодежной команды "Реал Вальядолида". В следующем сезоне уроженец Абайской области будет выступать за дублирующую команду "Вальядолид Б".

Отметим, что дубль и основная команда имеют сквозную заявку, что позволит Енсебаеву дебютировать в элитном испанском дивизионе.

В матче 41-го тура Сегунды "Реал Вальядолид" одержал победу над дублем "Вильярреала" и обеспечил себе место в Ла Лиге. Команда может стать чемпионом второго дивизиона, если одержит победу в заключительном туре.

Основным акционером клуба является легендарный бразильский футболист Роналдо, известный под прозвищем "Зубастик".

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