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Команда 18-летнего казахстанского футболиста вышла в Ла Лигу

Опубликовано:

Казахстанский футболист Мохаммед Енсебаев
Казахстанский футболист Мохаммед Енсебаев: instagram.com/rvcantera/

Испанский футбольный клуб "Реал Вальядолид" в следующем сезоне примет участие в высшем национальном чемпионате страны – Ла Лиге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, весной текущего года 18-летний казахстанский футболист Мохаммед Енсебаев официально стал игроком молодежной команды "Реал Вальядолида". В следующем сезоне уроженец Абайской области будет выступать за дублирующую команду "Вальядолид Б".

Отметим, что дубль и основная команда имеют сквозную заявку, что позволит Енсебаеву дебютировать в элитном испанском дивизионе.

В матче 41-го тура Сегунды "Реал Вальядолид" одержал победу над дублем "Вильярреала" и обеспечил себе место в Ла Лиге. Команда может стать чемпионом второго дивизиона, если одержит победу в заключительном туре.

Основным акционером клуба является легендарный бразильский футболист Роналдо, известный под прозвищем "Зубастик".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2108163-komanda-18-letnego-kazahstanca-vyshla-v-la-ligu/

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