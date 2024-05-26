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"Тараз" уступил ФК "Кызыл-Жар" в домашней игре Кубка лиги

Опубликовано:

Матч "Тараз" - "Кызылжар"
Матч "Тараз" - "Кызылжар": Пресс-служба ФК "Тараз"

Футбольный клуб "Тараз" потерпел поражение в рамках первого матча группового этапа нового турнира QFL Кубка лиги Казахстана по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. Первый гол в матче забил казахстанский футболист "Тараза" Абзал Муханбетжанов, ему удалось поразить ворота соперника на 13-й минуте встречи.

Игроки петропавловского "Кызыл-Жара" совершили камбэк благодаря голам черногорского форварда Бориса Цмилянича (58 минута) и казахстанского защитника Улара Жаксыбаева (89).

Рефери на протяжении встречи показал игрокам семь желтых карточек, а полузащитник хозяев Мирас Жаксымбетов дважды заработал "горчичник" и был дисквалифицирован на первой компенсированной минуте второго тайма.

Отметим, что до этой встречи футбольный клуб "Кызыл-Жар" шел на серии из шести матчей без побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2107125-taraz-ustupil-fk-kyzylzhar-v-domashney-igre-kubka-ligi/

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