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Сенсацией завершился первый матч "Астаны" в новом турнире

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Футболист "Астаны" Марин Томасов
Марин Томасов: Пресс-служба ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" потерпел неожиданное поражение в своем дебютном матч в рамках первого тура группового этапа QFL Кубка Лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Первым соперником столичного клуба выступил талдыкорганский ФК "Жетысу". "Астана" потерпела поражение в гостях со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев и Национальной сборной Казахстана Серикжан Мужиков, ему удалось реализовать свой момент уже на седьмой минуте встречи.

Ответный гол забил 22-летний нападающий "Астаны" Ннамди Аханону (11-я минута).

Однако исход встречи решил удар Антона Шрамченко, ему удалось поразить ворота соперника на 73-й минуте.

По ходу встречи спортсмены заработали четыре желтых карточки. Под конец матча рефери посадил на "горчичник" Виктора Брагу, Эльхана Астанова и Исламбека Куата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2107101-sensaciey-zavershilsya-pervyy-match-astany-v-novom-turnire/

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