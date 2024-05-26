Сенсацией завершился первый матч "Астаны" в новом турнире

Футбольный клуб "Астана" потерпел неожиданное поражение в своем дебютном матч в рамках первого тура группового этапа QFL Кубка Лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Первым соперником столичного клуба выступил талдыкорганский ФК "Жетысу". "Астана" потерпела поражение в гостях со счетом 2:1.
Первый гол в матче забил полузащитник хозяев и Национальной сборной Казахстана Серикжан Мужиков, ему удалось реализовать свой момент уже на седьмой минуте встречи.
Ответный гол забил 22-летний нападающий "Астаны" Ннамди Аханону (11-я минута).
Однако исход встречи решил удар Антона Шрамченко, ему удалось поразить ворота соперника на 73-й минуте.
По ходу встречи спортсмены заработали четыре желтых карточки. Под конец матча рефери посадил на "горчичник" Виктора Брагу, Эльхана Астанова и Исламбека Куата.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2107101-sensaciey-zavershilsya-pervyy-match-astany-v-novom-turnire/