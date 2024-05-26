Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"ПСЖ" выиграл Кубок Франции в последнем матче Мбаппе за команду

Опубликовано:

Французский футболист Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Franco Arland/Getty Images

Футболисты "Пари Сен-Жермен" обыграли "Лион" в финале Кубка Франции и обновили собственный рекорд по числу побед в турнире, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч соревнований прошел на стадионе "Пьер Моруа" в Вильнев-д'Аске.

"ПСЖ" одержал победу со счетом 2:1 благодаря голам Усмана Дембеле (22 минута) и Фабиана Руиса (34). Единственный мяч "Лиона" забил Джейк О'Брайен (55).

Для столичной команды это 15-я победа в Кубке Франции. В нынешнем сезоне "ПСЖ" оформил "золотой дубль", так как ранее выиграл и национальный чемпионат.

Финал Кубка Франции стал последним официальным матчем в составе парижан для Килиана Мбаппе. Один из самых дорогих футболистов мира покинет клуб по окончании контракта в статусе свободного агента. Ожидается, что форвард перейдет в мадридский "Реал", но официальной информации об этом нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2106963-pszh-vyigral-kubok-francii-v-poslednem-matche-mbappe-za-komandu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.