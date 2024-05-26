"ПСЖ" выиграл Кубок Франции в последнем матче Мбаппе за команду

Футболисты "Пари Сен-Жермен" обыграли "Лион" в финале Кубка Франции и обновили собственный рекорд по числу побед в турнире, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч соревнований прошел на стадионе "Пьер Моруа" в Вильнев-д'Аске.

"ПСЖ" одержал победу со счетом 2:1 благодаря голам Усмана Дембеле (22 минута) и Фабиана Руиса (34). Единственный мяч "Лиона" забил Джейк О'Брайен (55).

Для столичной команды это 15-я победа в Кубке Франции. В нынешнем сезоне "ПСЖ" оформил "золотой дубль", так как ранее выиграл и национальный чемпионат.

Финал Кубка Франции стал последним официальным матчем в составе парижан для Килиана Мбаппе. Один из самых дорогих футболистов мира покинет клуб по окончании контракта в статусе свободного агента. Ожидается, что форвард перейдет в мадридский "Реал", но официальной информации об этом нет.

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