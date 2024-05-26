Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Байер" выиграл Кубок Германии по футболу и оформил "золотой дубль"

Опубликовано:

Футболисты "Байера" в сезоне 2023/24
Футболисты "Байера". Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images

Леверкузенский "Байер" одержал победу над "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии по футболу и выиграл второй трофей в сезоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел на Олимпийском стадионе в Берлине.

"Байер" выиграл со счетом 1:0 благодаря голу швейцарского полузащитника Гранита Джаки, который выполнил точный дальний удар на 17-й минуте.

В концовке первого тайма леверкузенцы остались в меньшинстве. На 44-й минуте за вторую желтую карточку был удален ивуарийский защитник Одилон Коссуну.

Ранее "Байер" также выиграл немецкую Бундеслигу, не потерпев ни одного поражения в сезоне. Таким образом, команда оформила "золотой дубль", то есть победила в двух главных футбольных турнирах Германии. В следующем сезоне леверкузенцы оспорят Суперкубок страны со "Штутгартом", который стал серебряным призером Бундеслиги.

Также "Байер" дошел до финала Лиги Европы, но разгромно уступил в нем итальянской "Аталанте" из Бергамо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2106960-bayer-vyigral-kubok-germanii-po-futbolu-i-oformil-zolotoy-dubl/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.