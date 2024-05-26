"Байер" выиграл Кубок Германии по футболу и оформил "золотой дубль"

Леверкузенский "Байер" одержал победу над "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии по футболу и выиграл второй трофей в сезоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел на Олимпийском стадионе в Берлине.

"Байер" выиграл со счетом 1:0 благодаря голу швейцарского полузащитника Гранита Джаки, который выполнил точный дальний удар на 17-й минуте.

В концовке первого тайма леверкузенцы остались в меньшинстве. На 44-й минуте за вторую желтую карточку был удален ивуарийский защитник Одилон Коссуну.

Ранее "Байер" также выиграл немецкую Бундеслигу, не потерпев ни одного поражения в сезоне. Таким образом, команда оформила "золотой дубль", то есть победила в двух главных футбольных турнирах Германии. В следующем сезоне леверкузенцы оспорят Суперкубок страны со "Штутгартом", который стал серебряным призером Бундеслиги.

Также "Байер" дошел до финала Лиги Европы, но разгромно уступил в нем итальянской "Аталанте" из Бергамо.

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