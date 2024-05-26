Футбольный клуб "Барселона" выиграл Лигу чемпионов

Испанский женский футбольный клуб "Барселона" одержал "сухую" победу над французским "Лионом" в финале Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Решающий матч соревнований прошел на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао.
Каталонская команда выиграла со счетом 2:0 благодаря голам действующей обладательницы "Золотого мяча" Айтаны Бонмати (63) и Алексии Путельяс (90+5).
"Барселона" второй год подряд стала победительницей женской Лиги чемпионов. Всего в активе "сине-гранатовых" теперь три таких титула. Больше только у немецкого "Айнтрахта" из Франкфурта (4) и "Лиона" (8).
Лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша стала француженка Диани Кадидиату из "Лиона", в активе которой восемь забитых мячей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2106954-futbolnyy-klub-barselona-vyigral-ligu-chempionov/