Футбольный клуб "Барселона" выиграл Лигу чемпионов

Испанский женский футбольный клуб "Барселона" одержал "сухую" победу над французским "Лионом" в финале Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч соревнований прошел на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао.

Каталонская команда выиграла со счетом 2:0 благодаря голам действующей обладательницы "Золотого мяча" Айтаны Бонмати (63) и Алексии Путельяс (90+5).

"Барселона" второй год подряд стала победительницей женской Лиги чемпионов. Всего в активе "сине-гранатовых" теперь три таких титула. Больше только у немецкого "Айнтрахта" из Франкфурта (4) и "Лиона" (8).

Лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша стала француженка Диани Кадидиату из "Лиона", в активе которой восемь забитых мячей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.