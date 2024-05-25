"Туран" в меньшинстве уступил "Елимаю" на старте Кубка лиги

Чемпион Первой лиги прошлого сезона – семипалатинский ФК "Елимай" одержал победу в первом матче группового этапа нового турнира – QFL Кубка лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды сыграли в группе С.

В первом матче Кубка "Елимай" на своем поле одержал победу над ФК "Туран", представляющим город Туркестан. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Первый гол в матче забил нападающий "Елимая" и сборной Казахстана Иван Свиридов (20-я минута), на 33-й минуте футболист гостей Артем Архипов получил прямую красную карточку и оставил своих одноклубников в меньшинстве.

Этим фактором воспользовались игроки семипалатинской команды и забили еще два гола в ворота соперника, доведя счет до разгромного. Жанали Пайруз забил на 55-й, а Сада Тиуб реализовал свой момент на 82-й минуте матча.

В параллельном матче этой группы "Ордабасы"вничью сыграл с "Атырау".

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