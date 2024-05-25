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"Актобе" одержал первую победу в новом турнире

Опубликовано:

Матч "Актобе" - "Кайсар"
Матч "Актобе" - "Кайсар": Пресс-служба ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" на своем поле одержал "сухую" победу в первом туре группового этапа нового казахстанского турнира – QFL Кубка лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках группы В.

Дебютным соперником "красно-белых" в новом турнире стал кызылординский клуб "Кайсар". Матч на "Центральном" стадионе в Актобе завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Первый гол в ворота "Кайсара" забил эквадорский воспитанник "Ювентуса", Хосе Франсиско Севальос Энрикес, он реализовала момент на 29-й минуте встречи. Второй мяч забил нападающий "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов (68-я минута).

Напомним, в параллельном матче группы столичный ФК "Женис" с аналогичным счетом одержал победу над костанайским "Тоболом", эта игра стала первой в истории всего турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2106942-aktobe-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-novom-turnire/

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