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Чемпион Казахстана в большинстве потерял очки на старте нового турнира

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Матч "Атырау" и "Ордабасы" в Кубке лиги 2024
Матч "Атырау" и "Ордабасы". Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Футболисты шымкентского "Ордабасы" на выезде сыграли вничью с "Атырау" в матче группового этапа нового казахстанского турнира — Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Мунайшы" и завершилась без забитых мячей. При этом хозяева доигрывали матч в меньшинстве после удаления казахстанского полузащитника Рината Джуматова на 77-й минуте за прямую красную карточку.

"Ордабасы" и "Атырау" выступают в группе C Кубка лиги, куда также попали семейский "Елимай" и туркестанский "Туран". Борьбу за трофей продолжат победители каждого из четырех квартетов.

В рамках Кубка лиги разыгрывается рекордный призовой фонд в истории казахстанского футбола — один миллион долларов США (более 440 миллионов тенге по нынешнему курсу).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2106939-chempion-kazahstana-v-bolshinstve-poteryal-ochki-na-starte-novogo-turnira/

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