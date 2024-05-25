"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии по футболу

Футболисты "Манчестер Юнайтед" одержали победу над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии и в 13-й раз стали триумфаторами турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающая встреча соревнований прошла на лондонском стадионе "Уэмбли".

"Манчестер Юнайтед" выиграл со счетом 2:1 благодаря голам Алехандро Гарначо (30 минута) и Кобби Майну (39). Единственный мяч "Сити" забил Жереми Доку (87).

Для "Манчестер Юнайтед" это 13-я победа в истории Кубка Англии по футболу. Больше титулов только у лондонского "Арсенала" (14). При этом ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг вне зависимости от результата финала покинет свой пост.

"Манчестер Сити" выиграл национальный Кубок в прошлом сезоне. В нынешнем команда в рекордный четвертый раз подряд стала сильнейшей в Английской премьер-лиге.

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