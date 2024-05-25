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Нуралы Алип с флагом Казахстана отпраздновал очередную победу в чемпионате России по футболу

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип с государственным флагом отпраздновал победу санкт-петербургского "Зенита" в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу команда по итогам последнего тура стала чемпионом России. Для "Зенита" это шестой подряд титул, Алип выиграл три из них. При этом санкт-петербуржцы установили антирекорд по числу набранных чемпионом очков (57).

Алип полностью отыграл последний матч РПЛ. После финального свистка ему с трибун передали флаг Казахстана. Футболист обернулся в него, а затем повязал на талии.

Всего в сезоне РПЛ Алип принял участие в 25 матчах и не отметился результативными действиями. 2 июня казахстанец также может выиграть Кубок России, если "Зенит" в финале одержит победу над калининградской "Балтикой".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2106933-nuraly-alip-s-flagom-kazahstana-otprazdnoval-ocherednuyu-pobedu-v-chempionate-rossii-po-futbolu/

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