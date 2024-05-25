Команда Магомеда Адиева проиграла последний матч в сезоне РПЛ

Футболисты грозненского "Ахмата", который возглавляет рулевой сборной Казахстана Магомед Адиев, поражением закрыл сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

В последнем туре чемпионата команда на выезде уступила воронежскому "Факелу" со счетом 0:2. В составе хозяев отличились Сергей Божин (6 минута) и Евгений Марков (54).

Победа позволила "Факелу" избежать попаданию в зоны прямого вылета и стыковых матчей. В итоге воронежцы заняли 11-е место в РПЛ с 32 очками.

"Ахмат" расположился строчкой выше, набрав 35 баллов. Адиев возглавил команду в апреле и помог ей остаться в высшем дивизионе российского футбола.

Чемпионом РПЛ в сезоне-2023/24 стал санкт-петербургский "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

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