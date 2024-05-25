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Победой астанинского клуба завершился первый матч нового турнира в казахстанском футболе

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Игроки ФК "Тобол" и ФК "Женис"
Игроки ФК "Тобол" и ФК "Женис": Пресс-служба ФК "Женис"

Астанинский футбольный клуб "Женис" одержал "сухую" победу над костанайским "Тоболом" в первом матче нового турнира QFL Кубок лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура группы В.

Первый матч в истории нового турнира в казахстанском футбола завершился победой столичной команды со счетом 2:0. Дебютный гол в турнире забил 23-летний хорватский защитник "Жениса" Марин Беланчич (27).

Второй мяч в ворота соперника забил казахстанский форвард Владислав Прокопенко, ему удалось реализовать свой момент на 83-й минуте.

Отметим, что победители на протяжении матча получили четыре желтых карточки.

Известно, что победитель турнира получит 90 миллионов тенге, финалист - 50 миллионов. За участие в турнире команды заработают восемь миллионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2106918-pobedoy-astaninskogo-kluba-zavershilsya-pervyy-match-novogo-turnira-v-kazahstanskom-futbole/

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