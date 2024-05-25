Казахстанский футболист выиграл первый титул в российской команде

Защитник подмосковных "Химок" Лев Скворцов, имеющий опыт выступлений за сборную Казахстана, стал победителем российской Первой лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Химки" в заключительный день сезона второго по силе дивизиона российского футбола обыграли новороссийский "Черноморец" со счетом 2:1.

По итогам всех 34 туров подмосковная команда набрала 66 очков и заняла первое место в таблице. Это позволило "Химкам" по спортивному принципу заработать путевку в Российскую премьер-лигу.

Скворцов, на счету которого шесть матчей за основную сборную Казахстана, выиграл первый титул в подмосковной команде. За "Химки" он выступает с февраля 2023 года после перехода из туркестанского "Турана".

В нынешнем сезоне 24-летний Скворцов принял участие в 17 матчах Первой лиги и Кубка России и отметился одним забитым мячом. В последних шести встречах он не попадал в заявку "Химок".

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