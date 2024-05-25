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Автор разгрома со счетом 8:2 возглавит "Барселону", сообщил авторитетный инсайдер

Опубликовано:

Экс-тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик: Roland Krivec/DeFodi Images via Getty Images

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Х сообщил, что экс-наставник "Баварии" и сборной Германии Ханс-Дитер Флик возглавит "Барселону", передает NUR.KZ.

Напомним, 24 мая в "Барселоне" сделали официальное заявление об отставке Хави Эрнандеса, который руководил командой с 2021 по 2024 год. Под его началом "сине-гранатовые" завоевали титул чемпионов Ла Лиги и Суперкубок страны.

Как сообщает Романо новым главным тренером каталонцев станет немецкий специалист Ханс-Дитер Флик. Именно он был коучем "Баварии" в сезоне 2019/20, когда команда стала победителем Лиги чемпионов, а в 1/4 финала разгромила "Барселону" со счетом 8:2.

"Ханси Флик становится новым главным тренером "Барселоны"!
Соглашение завершено и одобрено его агентом Пини Захави. Стороны подписали контракт на два года.
Очевидно, что Флик возьмет в свой тренерский штат двух немецких специалистов", - заявил Романо.

Последним местом работы 59-летнего немецкого коуча была сборная Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2106852-avtor-razgroma-so-schetom-8-2-vozglavit-barselonu-soobshchil-avtoritetnyy-insayder/

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