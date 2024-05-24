Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Команду Магомеда Адиева оштрафовали на полмиллиона тенге после матча с "Зенитом" Нуралы Алипа

Опубликовано:

Российский футбольный тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Футбольный клуб "Ахмат", который возглавляет тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, получил два штрафа за инциденты в матче с "Зенитом", сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Напомним, в матче 29-го тура РПЛ грозненский клуб на своем поле принимал "Зенит". Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:1. Отметим, что казахстанский защитник петербургской команды Нуралы Алип вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

"После окончания матча с трибуны А стадиона "Ахмат Арена" была брошена пластиковая бутылка в техническую зону "Зенита", которая попала в игрока петербургской команды Васильева без нанесения травм. К сожалению, не удалось определить и задержать болельщика, бросившего бутылку. Штраф футбольному клубу "Ахмат" составил 100 тысяч рублей…

Болельщики "Ахмата" в течение матча скандировали неоднократно оскорбительные высказывания в адрес футбольногл клуба "Зенит". Штраф футбольному клубу "Ахмат" — 30 тысяч рублей", — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В совокупности клуб Магомеда Адиева оштрафован на 130 тысяч рублей (более 630 тысяч тенге).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2106393-komandu-magomeda-adieva-oshtrafovali-na-pol-milliona-tenge-posle-matcha-s-zenitom-alipa/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.