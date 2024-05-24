Команду Магомеда Адиева оштрафовали на полмиллиона тенге после матча с "Зенитом" Нуралы Алипа

Футбольный клуб "Ахмат", который возглавляет тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, получил два штрафа за инциденты в матче с "Зенитом", сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Напомним, в матче 29-го тура РПЛ грозненский клуб на своем поле принимал "Зенит". Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:1. Отметим, что казахстанский защитник петербургской команды Нуралы Алип вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

"После окончания матча с трибуны А стадиона "Ахмат Арена" была брошена пластиковая бутылка в техническую зону "Зенита", которая попала в игрока петербургской команды Васильева без нанесения травм. К сожалению, не удалось определить и задержать болельщика, бросившего бутылку. Штраф футбольному клубу "Ахмат" составил 100 тысяч рублей…

Болельщики "Ахмата" в течение матча скандировали неоднократно оскорбительные высказывания в адрес футбольногл клуба "Зенит". Штраф футбольному клубу "Ахмат" — 30 тысяч рублей", — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В совокупности клуб Магомеда Адиева оштрафован на 130 тысяч рублей (более 630 тысяч тенге).

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