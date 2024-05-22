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"Мы попытаемся договориться с КФФ": в "Ахмате" сделали заявление о будущем Адиева

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Тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Спортивный директор грозненского ФК "Ахмат" Руслан Газзаев в интервью для "Матч ТВ" рассказал о планах руководства на продление контракта с наставником команды Магомедом Адиевым, передает NUR.KZ.

Напомним, с апреля текущего года Адиев совмещает пост главного тренера Национальной сборной Казахстана и аналогичную позицию в российском клубе.

Ранее сам специалист заявил, что еще не продлевал контракт с «Ахматом», соглашение истекает 30 июня.

"Президент клуба озвучил позицию. Мы попытаемся договориться с Федерацией футбола Казахстана. Мы заинтересованы в том, чтобы Адиев продолжал работу в "Ахмате", — сказал Газзаев "Матч ТВ".

Под руководством Магомеда Адиева "Ахмат" покинул зону вылета из элитного дивизиона и продолжит выступление в РПЛ в следующем сезоне, а сборная Казахстана заняла третье место в своей группе отборочного цикла на Евро-2024.

Его контракт с КФФ истекает в декабре этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2105166-my-popytaemsya-dogovoritsya-s-kff-v-ahmate-sdelali-zayavlenie-o-budushchem-adieva/

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