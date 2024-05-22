Ветеран "Реала" Тони Кроос объявил о завершении карьеры

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос в своих социальных сетях объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста после домашнего чемпионата Европы, сообщает NUR.KZ.

34-летний полузащитник провел карьеру в трех клубах. В 2007-м он дебютировал в мюнхенской "Баварии", в 2009-м провел один сезон в аренде у "Байера", после чего вернулся в стан "красно-синих", откуда в 2014 году перешел в "Реал".

"17 июля 2014 года — день моей презентации в "Реале", день, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но особенно как человека. Это было началом новой главы в крупнейшем клубе мира. Спустя 10 лет эта глава подходит к концу. Никогда не забуду это чудесное время!

… Это решение означает, что моя карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил, "Реал" был и будет моим последним клубом. Я счастлив и горжусь, что нашел правильное время для своего решения и принял его самостоятельно. Моей целью всегда было завершить карьеру на пике своих возможностей", — написал футболист.

Отметим, что Тони Кроос в текущем сезоне завоевал титул чемпиона Испании, а также сыграет в финале Лиги чемпионов. В составе национальной сборной Кроос становился чемпионом мира в 2014 году.

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