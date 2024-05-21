Криштиану Роналду официально включен в заявку сборной Португалии на Евро-2024

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду в шестой раз в карьере примет участие в чемпионате Европы по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу сборной Португалии.

Окончательная заявка сборной Португалии на Евро-2024, которое состоится в Германии, выглядит следующим образом:

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Хосе Са ("Вулверхэмптон", Англия), Руй Патрисиу ("Рома", Италия);

Защитники: Данилу Перейра ("ПСЖ", Франция), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Англия), Антониу Силва ("Бенфика"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Пепе ("Порту"), Нуну Мендеш ("ПСЖ", Франция), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоау Канселу ("Барселона", Испания), Нельсон Семеду ("Вулверхэмптон", Англия);

Полузащитники: Жоау Палинья ("Фулхэм", Англия), Жоау Невеш ("Бенфика"), Рубен Невеш ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Витинья ("ПСЖ", Франция), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англия), Отавиу ("Аль-Наср", Саудовская Аравия);

Нападающие: Рафаэл Леау ("Милан", Италия), Жоау Феликс ("Барселона", Испания), Педру Нету ("Вулверхэмптон", Англия), Диогу Жота ("Ливерпуль", Англия), Франсишку Консейсау ("Порту"), Гонсалу Рамуш ("ПСЖ", Франция), Криштиану Роналду ("Аль-Наср", Саудовская Аравия).

Отметим, что Роналду является капитаном своей сборной, а также ее лучшим бомбардиром (128 голов) и рекордсменом по количеству матчей (206).

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