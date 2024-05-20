Магомед Адиев рассказал, как в сборной Казахстана реагируют на его работу в "Ахмате"

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал, как в КФФ реагируют на его совместную работу в ФК "Ахмат", передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".
Напомним, до этого Адиев высказался о своем будущем в грозненском клубе, где его контракт истекает летом текущего года.
"— В Казахстанской федерации футбола против совмещения постов?
— Пока мы не говорили об этом. Возможен вариант, что до конца контракта в сборной Казахстана я буду совмещать посты. Опять же, всё будет зависеть от процесса переговоров", — сказал Адиев "Матч ТВ".
Действующее контрактное соглашение специалиста со сборной Казахстана рассчитано до декабря этого года, ранее тренерский штаб национальной команды объявил расширенный состав на предстоящие товарищеские матчи с Арменией и Азербайджаном.
Под руководством специалиста Казахстан занял третье место в группе отборочного цикла на Евро-2024, а "Ахмат" покинул зону вылета из элитного дивизиона и занимает 10-ю строчку в таблице РПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2104007-magomed-adiev-rasskazal-kak-v-sbornoy-kazahstana-reagiruyut-na-ego-rabotu-v-ahmate/