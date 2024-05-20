Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Магомед Адиев рассказал, как в сборной Казахстана реагируют на его работу в "Ахмате"

Опубликовано:

Магомед Адиев
Магомед Адиев: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал, как в КФФ реагируют на его совместную работу в ФК "Ахмат", передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Напомним, до этого Адиев высказался о своем будущем в грозненском клубе, где его контракт истекает летом текущего года.

"— В Казахстанской федерации футбола против совмещения постов?
— Пока мы не говорили об этом. Возможен вариант, что до конца контракта в сборной Казахстана я буду совмещать посты. Опять же, всё будет зависеть от процесса переговоров", — сказал Адиев "Матч ТВ".

Действующее контрактное соглашение специалиста со сборной Казахстана рассчитано до декабря этого года, ранее тренерский штаб национальной команды объявил расширенный состав на предстоящие товарищеские матчи с Арменией и Азербайджаном.

Под руководством специалиста Казахстан занял третье место в группе отборочного цикла на Евро-2024, а "Ахмат" покинул зону вылета из элитного дивизиона и занимает 10-ю строчку в таблице РПЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2104007-magomed-adiev-rasskazal-kak-v-sbornoy-kazahstana-reagiruyut-na-ego-rabotu-v-ahmate/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.