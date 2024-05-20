Магомед Адиев рассказал, как в сборной Казахстана реагируют на его работу в "Ахмате"

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал, как в КФФ реагируют на его совместную работу в ФК "Ахмат", передает NUR.KZ со ссылкой на

Напомним, до этого Адиев высказался о своем будущем в грозненском клубе, где его контракт истекает летом текущего года.

"— В Казахстанской федерации футбола против совмещения постов?

— Пока мы не говорили об этом. Возможен вариант, что до конца контракта в сборной Казахстана я буду совмещать посты. Опять же, всё будет зависеть от процесса переговоров", — сказал Адиев "Матч ТВ".

Действующее контрактное соглашение специалиста со сборной Казахстана рассчитано до декабря этого года, ранее тренерский штаб национальной команды объявил расширенный состав на предстоящие товарищеские матчи с Арменией и Азербайджаном.

Под руководством специалиста Казахстан занял третье место в группе отборочного цикла на Евро-2024, а "Ахмат" покинул зону вылета из элитного дивизиона и занимает 10-ю строчку в таблице РПЛ.

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