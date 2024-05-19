Пента-трик помог "Зениту" Нуралы Алипа разгромить "Ахмат" Магомеда Адиева

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" крупно обыграли грозненский "Ахмат" в выездном матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Ахмат Арене" и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Пента-трик оформил колумбийский форвард Матео Кассьерра (4, 9, 44, 47 и 51 минуты). Единственный мяч у хозяев забил нападающий Мохамед Конате (11) из Буркина-Фасо.

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу. При этом сыграл он против главного тренера национальной команды, так как Магомед Адиев занимает аналогичный пост в "Ахмате".

Благодаря крупной победе санкт-петербургская команда продолжила борьбу за чемпионство. Перед последним туром "Зенит" на два очка отстает от московского "Динамо" (54 против 56) и на одно опережает "Краснодар" (53).

"Ахмат" под руководством Адиева ранее избежал угрозы вылета из РПЛ и обеспечил себе место в высшем дивизионе на следующий сезон.

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