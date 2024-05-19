Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пента-трик помог "Зениту" Нуралы Алипа разгромить "Ахмат" Магомеда Адиева

Опубликовано:

Колумбийский футболист Матео Кассьерра
Матео Кассьерра. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" крупно обыграли грозненский "Ахмат" в выездном матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Ахмат Арене" и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Пента-трик оформил колумбийский форвард Матео Кассьерра (4, 9, 44, 47 и 51 минуты). Единственный мяч у хозяев забил нападающий Мохамед Конате (11) из Буркина-Фасо.

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу. При этом сыграл он против главного тренера национальной команды, так как Магомед Адиев занимает аналогичный пост в "Ахмате".

Благодаря крупной победе санкт-петербургская команда продолжила борьбу за чемпионство. Перед последним туром "Зенит" на два очка отстает от московского "Динамо" (54 против 56) и на одно опережает "Краснодар" (53).

"Ахмат" под руководством Адиева ранее избежал угрозы вылета из РПЛ и обеспечил себе место в высшем дивизионе на следующий сезон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2103308-penta-trik-pomog-zenitu-nuraly-alipa-razgromit-ahmat-magomeda-adieva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.