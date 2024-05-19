"По моему будущему в клубе есть проблемы": Магомед Адиев – о работе в "Ахмате"

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о своем контракте с ФК "Ахмат", который истекает летом текущего года, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

19 мая грозненская команда под его руководством встретится с санкт-петербургским "Зенитом", где выступает подопечный Адиева по сборной Казахстана защитник Нуралы Алип.

"Определенное планирование у клуба уже идет. Я тоже немного вовлечен в этот процесс. Мой контракт скоро истекает, по моему будущему есть определенные проблемы, но я готов оказывать помощь своему родному клубу в плане видения определенных позиций", — сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что контрактное соглашение специалиста с национальной сборной страны рассчитано до декабря текущего года. Под его руководством казахстанские футболисты заняли четвертое место в группе квалификационного отбора на Евро-2024.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.