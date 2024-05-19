Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"По моему будущему в клубе есть проблемы": Магомед Адиев – о работе в "Ахмате"

Опубликовано:

Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о своем контракте с ФК "Ахмат", который истекает летом текущего года, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

19 мая грозненская команда под его руководством встретится с санкт-петербургским "Зенитом", где выступает подопечный Адиева по сборной Казахстана защитник Нуралы Алип.

"Определенное планирование у клуба уже идет. Я тоже немного вовлечен в этот процесс. Мой контракт скоро истекает, по моему будущему есть определенные проблемы, но я готов оказывать помощь своему родному клубу в плане видения определенных позиций", — сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что контрактное соглашение специалиста с национальной сборной страны рассчитано до декабря текущего года. Под его руководством казахстанские футболисты заняли четвертое место в группе квалификационного отбора на Евро-2024.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2103296-po-moemu-budushchemu-v-klube-est-problemy-magomed-adiev-o-rabote-v-ahmate/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.