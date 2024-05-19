Два удаления и пенальти не помогли "Кызыл-Жару" обыграть "Жетысу" в матче КПЛ

Футболисты талдыкорганского "Жетысу" на своем поле в меньшинстве сыграли вничью с петропавловским "Кызыл-Жаром" в матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча девятого тура состоялась на стадионе "Жетысу" и прошла без забитых мячей.

При этом хозяева завершали матч вдевятером. За две желтые карточки с поля были удалены бразилец Виктор Брага (75 минута) и грузин Цотне Мосиашвили (83).

По итогам второго эпизода в ворота "Жетысу" также был назначен пенальти. Однако белорус Евгений Березкин не реализовал одиннадцатиметровый удар, пробив выше перекладины.

Ничья позволила "Жетысу" набрать 14 очков после восьми матчей и подняться на четвертое место в таблице. Талдыкорганцы уступают только "Актобе", семейскому "Елимаю" и алматинскому "Кайрату".

"Кызыл-Жар" продлил безвыигрышную серию в КПЛ до пяти матчей (две ничьи и три поражения). С девятью очками после девяти встреч петропавловцы идут на девятой позиции.

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