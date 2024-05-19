"Нуралы выполнял тренерскую установку": тренер сборной Казахстана – о столкновении Алипа с голкипером

Тренер вратарей сборной Казахстана и ФК "Актобе" Валерий Ситало в комментарии для Legalbet.kz высказался об эпизоде столкновения защитника Нуралы Алипа с голкипером Владиславом Торопом.

Напомним, в финале Пути РПЛ Кубка России "Зенит", в составе которого выступает казахстанский защитник, на своем поле принимал московский ЦСКА.

В ходе игрового эпизода Нуралы Алип столкнулся с вратарем соперника, по итогам инцидента Тороп получил множественные переломы и был заменен, а футболист из Казахстана продолжил матч.

"Нуралы выполнял работу свою. У вратарей в таких ситуациях всегда есть преимущество, ведь они могут сыграть руками. Алип выполнял своё дело. Видимо, по схеме розыгрыша штрафного Нуралы нужно было бежать именно туда.

Нуралы выполнял тренерскую установку. Это несчастный случай… Но тут не в чем обвинять Алипа", - заявил специалист.

Отметим, что "Зенит" вышел в финал турнира, а сам Нуралы Алип успешно исполнил пенальти в послематчевой серии.

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