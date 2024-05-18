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"Байер" первым в истории провел сезон Бундеслиги без поражений

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Футболисты "Байера" с трофеем Бундеслиги
Футболисты "Байера". Фото: Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images

Леверкузенский "Байер" стал первым футбольным клубом, который провел сезон немецкой Бундеслиги без поражений, передает NUR.KZ со ссылкой на WhoScored.com.

В субботу состоялись матчи последнего тура высшего дивизиона чемпионата Германии. "Байер" обыграл "Аугсбург" со счетом 2:1 благодаря голам Виктора Бонифасе и Роберта Андриха.

В итоге леверкузенцы по ходу сезона Бундеслиги одержали 28 побед при шести ничьих и набрали 90 очков из 102 возможных.

"Байер" превзошел рекорд мюнхенской "Баварии", которая в сезонах-1986/87 и 2012/13 потерпела по одному поражению в чемпионате Германии.

Серебряным призером в завершившемся розыгрыше стал "Штутгарт" (73 очка). Бронзу забрала "Бавария" (72). В следующем сезоне они выступят от Германии в Лиге чемпионов вместе с "Байером", а также "РБ Лейпциг" и дортмундской "Боруссией", которые заняли четвертое и пятое места соответственно.

В Лигу Европы через Бундеслигу гарантированно квалифицировался франкфуртский "Айнтрахт", расположившийся на шестой строчке.

В низший дивизион вылетели "Кельн" и "Дармштадт". Из второй Бундеслиги поднялись гамбургский "Санкт-Паули" и кильский "Хольштайн". В стыковых матчах за место в высшем дивизионе сыграют "Бохум" и "Фортуна" из Дюссельдорфа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2102951-bayer-pervym-v-istorii-provel-sezon-bundesligi-bez-porazheniy/

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