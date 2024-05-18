"Астана" потерпела поражение и продлила безвыигрышную серию в КПЛ

Футболисты "Астаны" уступили "Атырау" в гостевом матче девятого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и продлили свою безвыигрышную серию, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Мунайшы" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 28-й минуте забил белорусский форвард Николай Сигневич. Он головой замкнул навес с углового своего соотечественника Игоря Стасевича.

Победа позволила "Атырау" набрать 10 очков после восьми матчей и подняться на восьмое место в таблице. В следующем туре команда сыграет на выезде со столичным "Женисом".

"Астана" не может победить в КПЛ уже три матча подряд (две ничьи и поражение). В активе серебряных призеров прошлого сезона осталось 12 очков после девяти встреч. Столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице и пропустит следующий тур.

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