Казахстанская футбольная лига объявила о назначении нового президента

Казахстанская футбольная лига официально объявила о вступлении в должность нового президента Гани Кайназарова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу QFL.

Решение о назначении Кайназарова было принято на внеочередном заседании общего собрания клубов-членов Лиги. Кандидатура нового главы футбольной организации была поддержана большинством голосов.

"Гани Кайназаров имеет большой опыт в сфере футбола. В качестве игрока защищал цвета клубов «Кайрат», «Тараз» и выступал за национальную сборную. В 1996 году стал чемпионом Казахстана по футболу в составе «Тараза», является мастером спорта РК. По завершении игровой карьеры возглавлял ФК «Тараз», был спортивным директором ФК «Астана», а также занимал должность директора департамента сборных команд Казахстанской федерации футбола. 2 апреля 2024 года был назначен вице-президентом QFL", - говорится в заявление лиги.

Напомним, 15 мая известный спортивный функционер Рафаэль Гарибян покинул пост президента Казахстанской футбольной лиги (Qazaqstan Football League).

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