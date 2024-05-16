"Множественные переломы": стало известно состояние вратаря ЦСКА после столкновения с Алипом

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале назвал диагноз вратаря Владислава Торопа после столкновения с казахстанским защитником "Зенита" Нуралы Алипом, передает NUR.KZ.

Напомним, 15 мая команды встретились в рамках финала Пути РПЛ Кубка России. На 32-й минуте Алип выпрыгнул в штрафной площади соперника в попытке отправить мяч в ворота, однако столкнулся головами с Торопом. После данного инцидента вратарь покинул поле на медицинском автомобиле, а казахстанский защитник продолжил игру.

По информации Брейдо, у Владислава Торопа диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. На данный момент он находится под контролем врачей в стационаре.

Ранее казахстанец принес извинения Торопу.

"Друзья! Спасибо всем за слова поддержки! Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в Суперфинал. Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня – и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда – ЦСКА", - цитирует голкипера пресс-служба московского клуба.

Отметим, что в суперфинал турнира по итогам серии послематчевых пенальти вышел "Зенит", а сам Нуралы Алип успешно исполнил один из одиннадцатиметровых ударов.

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