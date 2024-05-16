Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Множественные переломы": стало известно состояние вратаря ЦСКА после столкновения с Алипом

Опубликовано:

Голкипер "ЦСКА" Владислав Тороп
Голкипер "ЦСКА" Владислав Тороп: Пресс-служба ФК "Зенит"

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале назвал диагноз вратаря Владислава Торопа после столкновения с казахстанским защитником "Зенита" Нуралы Алипом, передает NUR.KZ.

Напомним, 15 мая команды встретились в рамках финала Пути РПЛ Кубка России. На 32-й минуте Алип выпрыгнул в штрафной площади соперника в попытке отправить мяч в ворота, однако столкнулся головами с Торопом. После данного инцидента вратарь покинул поле на медицинском автомобиле, а казахстанский защитник продолжил игру.

По информации Брейдо, у Владислава Торопа диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. На данный момент он находится под контролем врачей в стационаре.

Ранее казахстанец принес извинения Торопу.

"Друзья! Спасибо всем за слова поддержки! Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в Суперфинал. Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня – и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда – ЦСКА", - цитирует голкипера пресс-служба московского клуба.

Отметим, что в суперфинал турнира по итогам серии послематчевых пенальти вышел "Зенит", а сам Нуралы Алип успешно исполнил один из одиннадцатиметровых ударов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2101664-mnozhestvennye-perelomy-stalo-izvestno-sostoyanie-vratarya-cska-posle-stolknoveniya-s-alipom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.