Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нуралы Алип извинился перед голкипером ЦСКА после серьезного столкновения

Опубликовано:

Нуралы Алип
Футболист "Зенита" Нуралы Алип: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Защитник сборной Казахстана по футболу, выступающий в санкт-петербургском ФК "Зенит" Нуралы Алип в своих социальных сетях принес извинения вратарю "ЦСКА", передает NUR.KZ.

Команды встретились ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. На 32-й минуте казахстанец нанес травму вратарю ЦСКА Владиславу Торопу. Футболисты сильно столкнулись головами в штрафной площади гостей после навеса Педро.

Видео инцидента мы опубликовали ранее.

"В сегодняшней игре случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло. Я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле", — написал Алип в сториз.

Сторис с извенениями Нуралы Алипа
Сторис с извенениями Нуралы Алипа: instagram.com/nurik028/

Отметим, что в финал турнира вышла команда Алипа, сам защитник успешно реализовал пенальти в послематчевой серии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2101529-nuraly-alip-izvinilsya-pered-golkiperom-cska-posle-sereznogo-stolknoveniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.