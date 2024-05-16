Нуралы Алип извинился перед голкипером ЦСКА после серьезного столкновения

Защитник сборной Казахстана по футболу, выступающий в санкт-петербургском ФК "Зенит" Нуралы Алип в своих социальных сетях принес извинения вратарю "ЦСКА", передает NUR.KZ.

Команды встретились ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. На 32-й минуте казахстанец нанес травму вратарю ЦСКА Владиславу Торопу. Футболисты сильно столкнулись головами в штрафной площади гостей после навеса Педро.

Видео инцидента мы опубликовали ранее.

"В сегодняшней игре случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло. Я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле", — написал Алип в сториз.

Сторис с извенениями Нуралы Алипа: instagram.com/nurik028/

Отметим, что в финал турнира вышла команда Алипа, сам защитник успешно реализовал пенальти в послематчевой серии.

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