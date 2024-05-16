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"Ювентус" выиграл Кубок Италии по футболу и обновил собственный рекорд

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Сербский футболист Душан Влахович
Душан Влахович. Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Футболисты туринского "Ювентуса" одержали победу над "Аталантой" из Бергамо в финальном матче Кубка Италии и обновили рекорд по числу титулов, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме. "Ювентус" выиграл со счетом 1:0 благодаря голу сербского форварда Душана Влаховича на четвертой минуте. Результативной передачей отметился итальянский защитник Андреа Камбьязо.

На 73-й минуте Влахович забил еще один мяч, но после просмотра VAR его не засчитали его из-за офсайда. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Туринцы в 15-й раз стали обладателями Кубка Италии по футболу. Это новый рекорд турнира. У ближайших преследователей, римской "Ромы" и миланского "Интера", по девять трофеев.

Для "Ювентуса" титул стал единственным в сезоне. "Аталанта" сохраняет шансы на победу в Лиге Европы, в финале которой встретится с немецким "Байером" из Леверкузена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2101334-yuventus-vyigral-kubok-italii-po-futbolu-i-obnovil-sobstvennyy-rekord/

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