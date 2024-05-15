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Президент Казахстанской футбольной лиги подал в отставку

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Президент Казахстанской футбольной лиги Рафаэль Гарибян
Президент Казахстанской футбольной лиги Рафаэль Гарибян. Фото: пресс-служба QFL

Известный спортивный функционер Рафаэль Гарибян покинул пост президента Казахстанской футбольной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление QFL.

Как гласит заявление Qazaqstan Football League, Рафаэль Гарибян покинул лигу по причине перехода на другую должность.

"Рафаэль Гарибян занимал пост президента QFL (ранее – ПФЛК) со 2 мая 2023 года. Под его руководством были реализованы ряд проектов, в числе которых ребрендинг Лиги, принятие новых регламентов и маркетинговой стратегии, привлечение новых спонсоров и многое другое. Данные проекты оказали значительное влияние на развитие казахстанского клубного футбола.
Отметим, что вопрос об избрании нового руководителя будет обсуждаться в ближайшее время на внеочередном заседании общего собрания членов Лиги", - говорится в сообщении на сайте QFL.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2101265-prezident-kazahstanskoy-futbolnoy-ligi-podal-v-otstavku/

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