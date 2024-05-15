"Манчестер Сити" вернул лидерство в АПЛ за тур до конца чемпионата

Футболисты "Манчестер Сити" на выезде обыграли лондонский "Тоттенхэм" и вернулись на первое место в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Оба гола в активе норвежского форварда Эрлинга Холанда (51 и 90+1 минуты), который второй мяч забил с пенальти.

В середине второго тайма "Манчестер Сити" вынужден был произвести замену вратаря. Эдерсон получил повреждение в столкновении с Кристианом Ромеро, и вскоре вместо него на поле вышел Штефан Ортега. При этом бразильский голкипер эмоционально не согласился с решением о замене.

Победа позволила "Манчестер Сити" набрать 88 очков и вновь обогнать лондонский "Арсенал" (86) в турнирной таблице. Командам осталось провести по одному матчу в сезоне АПЛ. В последнем туре "Манчестер" примет лондонский "Вест Хэм", а "Арсенал" — ливерпульский "Эвертон".

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