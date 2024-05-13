Обладателя Суперкубка Казахстана оштрафовали на сотни тысяч тенге

Казахстанская федерация футбола на официальном сайте сообщила о санкциях, наложенных на костанайский "Тобол" контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК), передает NUR.KZ.

Специальный орган рассматривал седьмой тур национального чемпионата. "Тобол" наказали по итогам матча с талдыкорганским "Жетысу".

Костанайцы получили пять желтых карточек, что трактовалось как "недисциплинированное поведение команды". На клуб наложили штраф в размере 100 МРП (почти 370 тысяч тенге), который необходимо выплатить до 6 июня включительно. Также КДК дисквалифицировал игрока действующих обладателей Кубка и Суперкубка Казахстана.

Среди клубов по итогам седьмого тура наказанию подвергся и карагандинский "Шахтер". За выход болельщика на поле аутсайдера Казахстанской премьер-лиги оштрафовали на 60 МРП (около 221,5 тысячи тенге).

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