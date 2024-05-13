Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Обладателя Суперкубка Казахстана оштрафовали на сотни тысяч тенге

Опубликовано:

Футболисты "Тобола" с болельщиками
Футболисты "Тобола". Фото: Пресс-служба ФК "Тобол"

Казахстанская федерация футбола на официальном сайте сообщила о санкциях, наложенных на костанайский "Тобол" контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК), передает NUR.KZ.

Специальный орган рассматривал седьмой тур национального чемпионата. "Тобол" наказали по итогам матча с талдыкорганским "Жетысу".

Костанайцы получили пять желтых карточек, что трактовалось как "недисциплинированное поведение команды". На клуб наложили штраф в размере 100 МРП (почти 370 тысяч тенге), который необходимо выплатить до 6 июня включительно. Также КДК дисквалифицировал игрока действующих обладателей Кубка и Суперкубка Казахстана.

Среди клубов по итогам седьмого тура наказанию подвергся и карагандинский "Шахтер". За выход болельщика на поле аутсайдера Казахстанской премьер-лиги оштрафовали на 60 МРП (около 221,5 тысячи тенге).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2099633-obladatelya-superkubka-kazahstana-oshtrafovali-na-sotni-tysyach-tenge/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.