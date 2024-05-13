Сборная Казахстана по мини-футболу одержала разгромную победу в финале чемпионата Европы

Сборная Казахстана завоевала титул чемпиона Европы в мини-футболе по версии организации Socca, обыграв в финале турнира Хорватию, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В заключительном матче европейского первенства Socca EuroCup, которое проходило в Молдове, казахстанцы разгромили соперника со счетом 3:0 и завоевали чемпионский титул.

Победные голы в финальном противостоянии забили Абай Елемесов, Бекруз Пишкар и Талгат Утепбергенов. Отметим, что Казахстан стал двукратным чемпионом Европы по версии этой организации. В прошлогоднем розыгрыше этого турнира представители страны в финале обыграли Румынию со счетом 2:1.

В групповой стадии турнира нашими игроками были повержены Бельгия, Кипр, Оман и Италия. На пути к титулу казахстанцы вновь одержали победу над сборной Омана (3:0), а также обыграли Германию (2:1) и Испанию (2:1).

Амбасадорами Socca являются легендарные футболисты Роналдиньо, Райан Гиггз и Лукас Подольски.

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