"Ордабасы" нанес "Тоболу" первое поражение в сезоне

Футболисты шымкентского "Ордабасы" одержали домашнюю победу над костанайским "Тоболом" в матче восьмого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе имени Кажымукана и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 21-й минуте забил бывший форвард сборной Украины Артем Беседин, который результативно воспользовался отскоком мяча в штрафной площади соперника.

В компенсированное ко второму тайму время главный судья после использования системы VAR удалил сербско-российского защитника гостей Ивана Миладиновича и назначил пенальти. Однако казахстанский нападающий Максим Федин не реализовал одиннадцатиметровый, пробив мимо ворот.

"Тобол" потерпел первое поражение в сезоне. Ранее команда не проигрывала в КПЛ, взяла Суперкубок Казахстана и дошла до полуфинала Кубка страны.

Костанайцы упустили возможность вновь единолично возглавить таблицу национального чемпионата. С 12 очками после семи матчей "Тобол" делит 6-7 места с "Астаной".

"Ордабасы" набрал столько же баллов за семь встреч и опередил костанайцев и столичный клуб. После восьмого тура шымкентцы замыкают топ-5.

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