"Арсенал" вновь опередил "Манчестер Сити" в чемпионской гонке АПЛ

Футболисты лондонского "Арсенала" одержали выездную победу над "Манчестер Юнайтед" в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 20-й минуте с передачи немца Кая Хаверца забил бельгиец Леандро Троссард.

Победа позволила "Арсеналу" набрать 86 очков и вновь возглавить турнирную таблицу АПЛ. Лондонцы обогнали "Манчестер Сити", в активе которого на один балл меньше.

Однако у команды Хосепа Гвардиолы есть матч в запасе. Во вторник "Сити" проведет перенесенную встречу с лондонским "Тоттенхэмом".

В активе "Манчестер Юнайтед" осталось 54 очка. Команда занимает восьмое место и также имеет один матч в запасе.

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