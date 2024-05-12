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"Арсенал" вновь опередил "Манчестер Сити" в чемпионской гонке АПЛ

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Бельгийский футболист Леандро Троссард
Леандро Троссард. Фото: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Футболисты лондонского "Арсенала" одержали выездную победу над "Манчестер Юнайтед" в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 20-й минуте с передачи немца Кая Хаверца забил бельгиец Леандро Троссард.

Победа позволила "Арсеналу" набрать 86 очков и вновь возглавить турнирную таблицу АПЛ. Лондонцы обогнали "Манчестер Сити", в активе которого на один балл меньше.

Однако у команды Хосепа Гвардиолы есть матч в запасе. Во вторник "Сити" проведет перенесенную встречу с лондонским "Тоттенхэмом".

В активе "Манчестер Юнайтед" осталось 54 очка. Команда занимает восьмое место и также имеет один матч в запасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2099186-arsenal-vnov-operedil-manchester-siti-v-chempionskoy-gonke-apl/

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