Еще один топовый футболист покинет "ПСЖ" вместе с Килианом Мбаппе

37-летний коста-риканский голкипер Кейлор Навас на своей странице в Instagram объявил, что покинет "ПСЖ" по окончании текущего клубного сезона, передает NUR.KZ.

Футболист не стал продлевать контракт с парижской командой, срок действующего соглашения истекает 30 июня. Навас покинет "ПСЖ" в качестве свободного агента, его рыночная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

"Каждая секунда, которую я провел на "Парк де Пренс" была прекрасна. Слава богу, я всегда чувствовал любовь и поддержку. Для меня было честью защищать цвета этого клуба на этом невероятном стадионе. Впереди у меня другие цели, но я не хотел упускать возможность попрощаться с местом, которое было моим домом", — заявил вратарь.

Кейлор Навас провел в "ПСЖ" пять сезонов, за это время он завоевал восемь титулов, в том числе трижды становился чемпионом Франции.

Напомним, ранее Килиан Мбаппе также объявил, что покинет стан парижской команды после завершения сезона.

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