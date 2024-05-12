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"Зенит" Нуралы Алипа потерял лидерство в чемпионате России за два тура до конца

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Футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Максим Константинов / Матч ТВ

Футболисты санкт-петербургского "Зенита", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, потеряли лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках 28-го тура команда на своем поле уступила московскому ЦСКА со счетом 0:1. Единственный мяч с пенальти на 58-й минуте забил Федор Чалов. Алип весь матч провел на скамейке запасных.

В следующей встрече игрового дня московское "Динамо" одержало победу над калининградской "Балтикой" со счетом 3:2 и обогнало "Зенит" в турнирной таблице. После 28 матчей в активе столичной команды 53 очка, у петербуржцев — 51. На титул также претендует "Краснодар", который идет третьим с 50 баллами.

Напомним, победа "Динамо" также помогла избежать прямого вылета из РПЛ грозненскому "Ахмату". Чеченской командой с апреля руководит главный тренер сборной Казхастана Магомед Адиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2098910-zenit-nuraly-alipa-poteryal-liderstvo-v-chempionate-rossii-za-dva-tura-do-konca/

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