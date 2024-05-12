"Он подписан под основную команду": Агент 18-летнего казахстанца рассказал о его перспективах в клубе Роналдо

Алым Жалелов, агент 18-летнего казахстанского полузащитника Мохаммеда Енсебаева в интервью для Meta-ratings.kz высказал свое мнение о перспективах футболиста в ФК "Реал Вальядолид".

Напомним, весной текущего года казахстанец официально подписал контракт с испанским клубом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 100 тысяч евро.

"По условиям контракта можно понять, что Мохаммед подписан под основную команду. Срок – три года. Выступать может также за вторую команду. Скорее всего, с нее и начнет летом. «Вальядолид» играет в испанской Сегунде, это второй по силе дивизион. Идут на втором месте и имеют все шансы выйти в Ла Лигу. По меркам СНГ это топ-клуб…", - заявил Жалелов.

Владельцем команды является легендарный бразильский футболист Роналдо, также известный по прозвищу "Зубастик".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.