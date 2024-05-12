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"Он подписан под основную команду": Агент 18-летнего казахстанца рассказал о его перспективах в клубе Роналдо

Опубликовано:

Казахстанский футболист Мохаммед Енсебаев
Казахстанский футболист Мохаммед Енсебаев: instagram.com/rvcantera/

Алым Жалелов, агент 18-летнего казахстанского полузащитника Мохаммеда Енсебаева в интервью для Meta-ratings.kz высказал свое мнение о перспективах футболиста в ФК "Реал Вальядолид".

Напомним, весной текущего года казахстанец официально подписал контракт с испанским клубом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 100 тысяч евро.

"По условиям контракта можно понять, что Мохаммед подписан под основную команду. Срок – три года. Выступать может также за вторую команду. Скорее всего, с нее и начнет летом. «Вальядолид» играет в испанской Сегунде, это второй по силе дивизион. Идут на втором месте и имеют все шансы выйти в Ла Лигу. По меркам СНГ это топ-клуб…", - заявил Жалелов.

Владельцем команды является легендарный бразильский футболист Роналдо, также известный по прозвищу "Зубастик".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2098895-on-podpisan-pod-osnovnuyu-komandu-agent-18-letnego-kazahstanca-rasskazal-o-ego-perspektivah-v-klube-ronaldo/

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