"Снова не чемпион Германии": Марко Ройс официально покинет "Боруссию" по окончанию сезона

34-летний экс-капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс покинет клуб после 12 лет выступлений в основной команде, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт "шмелей".

Немецкий полузащитник является воспитанником команды, за которую выступал с 1995 по 2005 год, однако на старте своей профессиональной карьеры он играл в другой "Боруссии" - из Менхенгладбаха.

В 2012 году футболист вернулся в Дортмунд, которым тогда руководил Юрген Клопп, в том сезоне команда вышла в финал Лиги чемпионов, где уступила "Баварии". За год до этого "шмели" в последний раз завоевывали титул чемпиона Германии.

В сезоне 2022/23 клуб был близок к своему девятому чемпионству, набрав одинаковое количество очков с мюнхенцами, однако "Боруссия" в и ее капитан Марко Ройс в очередной раз завоевали серебро, уступив по дополнительным показателям.

"Я провел в этом клубе больше половины своей жизни и радовался каждому дню, хотя бывали конечно и тяжелые моменты. Я уже знаю, что мне будет сложно прощаться в конце сезона. И все же я рад, что теперь появилась ясность и мы можем полностью сконцентрироваться на важных финальных играх, которые еще не решены. У нас есть большая цель, и мы все хотим достичь ее вместе. Для этого нам нужен каждый из наших невероятных фанатов, которых я хотел бы выразить искреннюю благодарность за их невероятную поддержку на протяжении многих лет", - заявил Ройс.

Единственным трофеем, на который "шмели" претендуют в этом сезоне – Лига чемпионов, команда вышла в полуфинал и даже выиграла первый матч.

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