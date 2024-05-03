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Стало известно, с кем сыграет сборная Казахстана U19 в квалификации на Евро

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Молодежная сборная Казахстана по футболу
Молодежная сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Определились соперники юношеской сборной Казахстана по футболу до 19 лет в квалификации к чемпионату Европы – 2025, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Всего в квалификационном отборе примут 28 команд, они разбиты на 7 групп по четыре сборные, каждая группа будет играть в формате мини-турнира в одной из стран.

Казахстан, согласно жеребьевке, попал в первую группу, где конкуренцию нашей юношеской сборной составят ровесники из Украины, Нидерландов и Словении. Мини-турниры пройдут в рамках одного из следующих окон международного календаря матчей ФИФА: 2-10 сентября, 7-15 октября, 11-19 ноября.

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами пройдут в элитный раунд.

Сам Евро – 2025 (U19) пройдет летом следующего года в Румынии, команда-хозяйка автоматически отобралась в финальную часть турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2095619-stalo-izvestno-s-kem-sygraet-sbornaya-kazahstana-u19-v-kvalifikacii-na-evro/

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