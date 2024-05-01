Объявлены стартовые составы полуфинального матча Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ"

В ночь с 1 на 2 мая состоится игра второй полуфинальной пары текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, в рамках которой встретятся дортмундская "Боруссия" и "ПСЖ", передает корреспондент NUR.KZ.
В первом матче "Боруссия" примет парижан на своем стадионе "Сигнал Идуна Парк", который является крупнейшей ареной в Германии и вмещает на фанатские трибуны более 81-й тысячи человек.
Состав "Боруссии"
Вратарь: Кобель;
Защитники: Рюэрсон, Хуммель, Шлоттербек, Матсен;
Полузащитники: Забитцер, Брандт, Джан;
Нападающие: Санчо, Фюллькруг, Адейеми;
Главный тренер: Эдин Терзич.
Состав "ПСЖ"
Вратарь: Доннарума;
Защитники: Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш;
Полузащитники: Заир-Эмри, Руис, Феррейра;
Нападающие: Дембеле, Мбаппе, Баркола;
Главный тренер: Луис Энрике.
Матч "Боруссия" – "ПСЖ" стартует 2 мая, в 00:00 по казахстанскому времени.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2094311-obyavleny-startovye-sostavy-polufinalnogo-matcha-ligi-chempionov-borussiya-dortmund-pszh/