Объявлены стартовые составы полуфинального матча Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ"

В ночь с 1 на 2 мая состоится игра второй полуфинальной пары текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, в рамках которой встретятся дортмундская "Боруссия" и "ПСЖ", передает корреспондент NUR.KZ.

В первом матче "Боруссия" примет парижан на своем стадионе "Сигнал Идуна Парк", который является крупнейшей ареной в Германии и вмещает на фанатские трибуны более 81-й тысячи человек.

Состав "Боруссии"

Вратарь: Кобель;

Защитники: Рюэрсон, Хуммель, Шлоттербек, Матсен;

Полузащитники: Забитцер, Брандт, Джан;

Нападающие: Санчо, Фюллькруг, Адейеми;

Главный тренер: Эдин Терзич.

Состав "ПСЖ"

Вратарь: Доннарума;

Защитники: Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш;

Полузащитники: Заир-Эмри, Руис, Феррейра;

Нападающие: Дембеле, Мбаппе, Баркола;

Главный тренер: Луис Энрике.

Матч "Боруссия" – "ПСЖ" стартует 2 мая, в 00:00 по казахстанскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.