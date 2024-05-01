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Казахстанский футболист прокомментировал переход в клуб Роналдо

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Казахстанский футболист Мохаммед Енсебаев
Казахстанский футболист Мохаммед Енсебаев: instagram.com/sport_arts_agency/

18-летний казахстанский футболист Мохаммед Енсебаев в интервью для Meta-ratings.kz прокомментировал свой трансфер в молодежную команду испанского ФК "Реал Вальядолид".

Напомним, что 30 апреля в команде официально объявили о подписании трехлетнего контракта с казахстанцем.

"…Очень долго ждал и шел к этому моменту. Каждый день доказывал на тренировках, смог оставить хорошее впечатление на тренерский штаб, после чего предложили контракт, который я с удовольствием подписал…

Теперь буду делать все, что от меня требуется, доказывать свою состоятельность. Впереди сборы – хороший шанс показать себя. Уже через три месяца стартует чемпионат, к этому моменту нужно набрать форму, закрепиться в основном составе и показывать свой лучший футбол. Буду стараться все для этого делать", – поделился футболист.

Добавим, одним из ключевых акционеров данного клуба является легендарный бразильский футболист Роналдо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2094302-kazahstanskiy-futbolist-prokommentiroval-perehod-v-klub-ronaldo/

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